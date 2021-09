Leerlingen van school in Diest protesteren tegen verbod om school te verlaten tijdens middagpauze

Vanmiddag hebben 200 van de 650 leerlingen van de Katholieke Scholen Diest een zitstaking gehouden. De leerlingen zijn het niet eens met een nieuwe regel die aangeeft dat leerlingen van de derde graad vanaf 1 oktober twee dagen per week de school mogen verlaten tijdens de middagpauze. "De aanleiding is dat leerlingen vanaf 1 oktober opnieuw buiten mogen tijdens de middagpauze, maar niet vier dagen zoals voor de coronaperiode, maar slechts twee dagen per week", legt directrice Reinilde Verboven uit.

"Via Instagram hebben ontevreden leerlingen opgeroepen om een zitstaking te houden om ervoor te zorgen dat ze toch vier dagen buiten mogen in plaats van twee." Maar directrice Verboven is niet van plan om zomaar op haar beslissing terug te komen. "We staan open voor de mening van de leerlingen, maar dit was een weloverwogen beslissing die met het hele directieteam is genomen op basis van input van de stad Diest en andere instanties. We gaan het nog eens bepreken op directievergadering, maar ik vermoed dat we niet zullen terugkomen op die beslissing."