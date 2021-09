Limburgse economie houdt stand, maar de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn nog pijnpunten

De Toekomstindicator brengt de economische gezondheid van de provincie in kaart. Daarbij wordt gekeken naar drie factoren die bepalend zijn voor de Limburgse ondernemingen: talent, innovatie en internationalisatie. Die indicatoren worden omgezet in punten. Limburg gaf in 2020 1,17 indicatorpunten prijs maar behoudt met 137,38 punten de op één na hoogste score in de voorbije tien jaar. Vlaanderen als geheel ging er zelfs op vooruit. “De trends laten niet alleen zien dat er nog potentieel is om het snel weer beter te doen, maar bovenal dat we als regio nog steeds ambitieus mogen zijn", zegt gouverneur Jos Lantmeeters. Gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput (CD&V) hamert vooral op het belang van het strategisch plan SALKturbo. "Daarmee gaan we voor een systematische modernisering van de Limburgse economie. Onlangs heeft de Task Force 18 projecten goedgekeurd, het plan is dus in volle uitvoering."