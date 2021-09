Loods ingestort in de Antwerpse haven: "Heftruck reed tegen steunpilaar"

In de haven van Antwerpen is een loods ingetsort van het logistiek bedrijf Commodity Centre. Niemand raakte gewond. Rond 7u reed een werknemer met een zware heftruck tegen een pilaar die het gebouw ondersteunde. De pilaar stortte in waardoor ook het dak en een deel van de gevel het begaven.

"De schade is groot er ligt 1600 m² in puin. De bestuurder en enkele van zijn collega's konden zich gelukkig in veiligheid brengen. De heftruckchauffeur was in shock", vertelt brandweerkapitein Robrecht Vanhagendoren aan Radio 2 Antwerpen. Op dit moment controleert de stadsingenieur de veiligheid en de stabiliteit van de site.