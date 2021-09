Maarschalk al-Tantawi, de man die het leger en Egypte na de Arabische Lente regeerde, is overleden

Twee maanden later werd Tantawi door president Mursi ontslagen als stafchef in een poging om de legertop te zuiveren van figuren van "de oude garde". Tantawi werd vervangen door zijn vertrouweling, Abdel Fattah al-Sisi, die een jaar later de macht greep en Mursi liet opsluiten. Sindsdien is president Sisi de absolute machthebber met een stalen vuist in Egypte, geheel naar het beeld van zijn voorganger Tantawi. Mursi is intussen overleden in de gevangenis, de Moslimbroederschap is opnieuw verboden en de "jongere versie van de oude garde" regeert.