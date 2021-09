Maaseik maakt zich op voor de Ommegang rond Harlindis en Relindis

De voorbereidingen zijn intussen volop aan de gang en gaan vanaf nu ook een versnelling hoger. En dat is ook nodig, zegt burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD) "Heel wat werkgroepen zijn al twee jaar bezig met de voorbereidingen, wie dat wil kan het programma nu al ontdekken op een speciale website rond de viering.

Intussen is er ook begonnen met de restauratie van de Harlindis en Relindis kapel in Aldeneik. "Er is heel wat werk aan", zegt burgemeester Tollenaere. "De kapel is al enkele jaren aan het verkommeren, het dak was stuk en de versieringen aan het plafond hebben daaronder geleden. En er moeten ook glasramen hersteld worden". Tegen de ommegang moet de kapel weer in alle pracht en glorie hersteld zijn.