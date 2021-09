Man van 87 uit Oostrozebeke brengt vrouw om: "Paar was al langer vereenzaamd"

Er is voorlopig nog niet veel bekend over de moord. Feit is dat het paar, 2 gepensioneerde antiquairs, erg teruggetrokken leefde in hun villa in de Molstenstraat. Naar het schijnt waren ze bang om ooit overvallen te worden en kwamen ze zelden buiten. Er kwam ook weinig volk bij hen langs. Hun woonkamer gebruikten ze amper, ze woonden vooral in de achterkeuken. Doordat ze constant zo dicht op elkaar leefden was er wel vaker ruzie. Vermoedelijk is één van die ruzies uit de hand gelopen.