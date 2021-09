Meise heeft nieuw gemeentebestuur na goedkeuring motie van wantrouwen

Door de coalitiewissel belanden schepenen Erwin De Clerck (Pro Meise), Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders, Groen) en Roel Anciaux (Samen Anders, Vooruit) op de oppositiebanken als gemeenteraadslid. “Ik voel me oneerlijk behandeld, een gevoel van spijt dat het zo ver is gekomen”, aldus ex-schepen Roel Anciaux. “We hebben zeer hard gewerkt en veel dossiers op de rails gezet. Ik voel me bezorgd voor de gemeente en het personeel. Maar er is ook strijdbaarheid. Ik ben nu weer oppositieraadslid met een hele rugzak aan dossierkennis en ik zal net zoals in het verleden, op basis van inhoud, keihard maar positief oppositie voeren.”

Het is voorlopig niet duidelijk hoe het nu verder moet met alle nog lopende dossiers. Daarover moet het nieuwe college binnenkort een standpunt innemen.