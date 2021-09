Mexicaanse president vraagt Joe Biden om hulp om vluchtelingstroom tegen te houden

De Mexicaanse president onderstreepte "de noodzaak van onmiddellijk te handelen in Guatemala, Honduras en El Salvador", door te investeren in economische ondersteuningsprogramma's voor boeren en jonge leerlingen. Mexico paste die al "met succes" toe in het zuidoosten van het land. "In minder dan zes maanden hebben we zo al 330.000 mensen geholpen", vervolgde hij. Bovendien meende hij dat het fenomeen van migratie niet alleen beheerst kan worden met "dwangmaatregelen."



Zo'n 40.000 Centraal-Amerikanen en Haïtianen, op de vlucht voor armoede, geweld en natuurrampen, bevinden zich nu in Tapachula, in Chiapas, in het zuidoosten van Mexico, in de afwachting van een vergunning waardoor ze niet uitgezet kunnen worden. Tussen januari en augustus werden er volgens officiële cijfers 147.033 illegale immigranten opgepakt, drie keer meer dan in dezelfde periode in 2020.



Zaterdag kondigde Joe Biden nog een versnelling aan van het tempo waarmee immigranten, vooral Haïtianen, zouden teruggestuurd worden naar hun thuisland. De Mexicaanse overheid heeft 27.000 soldaten ingezet aan de zuid- en noordgrens om de stroom aan migranten die de Verenigde Staten proberen te bereiken, te beheersen.