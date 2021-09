Minderjarige verdachte van moord op homoseksuele man in Beveren weggelopen uit gesloten inrichting

De jongen die nu ontsnapt is, zou samen met twee anderen betrokken zijn bij de dood van de 42-jarige David, begin maart. Ze zouden hem via een datingapp voor homoseksuele mannen naar een park in Beveren hebben gelokt en hem daar gedood hebben. De verdachten zeiden zelf dat ze hem alleen wilden bestelen, en dat die diefstal uit de hand was gelopen. Meteen na de feiten werden ze opgesloten in de gesloten instelling van Everberg, maar daar mag een jongere maximaal 2 maanden en 5 dagen opgesloten blijven. Daarom zijn de drie verdachten intussen naar andere instellingen overgebracht. Welke maatregel of straf ze uiteindelijk zullen krijgen, is nog niet beslist.