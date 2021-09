Minister Van Quickenborne belooft effectieve straffen voor geweld tegen politie

Die oproep is niet in dovemansoren gevallen bij minister van Justitie Van Quickenborne. In “De afspraak” zei hij vanavond dat er zes weken na de aanstelling van de regering al een omzendbrief is gestuurd naar alle parketten, om hen te verplichten om dergelijke zaken onder geen beding meer te seponeren en dus effectief te vervolgen.

Van Quickenborne ziet dat dit nu effectief gebeurt en geeft een voorbeeld van vandaag. Nadat een 20-jarige man afgelopen nacht in de Gentse Overpoortstraat een kopstoot had gegeven en een andere agent in het gezicht had getrapt, werd hij via snelrecht gedagvaard en moet hij op 14 oktober voor de rechter verschijnen.