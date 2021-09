Nieuwe Oostenrijkse coronamaatregelen houden ski-enthousiasme niet tegen

Skiërs zijn gewaarschuwd: enkel wie gevaccineerd, recentelijk hersteld of negatief getest is, mag de skilift in. Ze zullen ook een FFP2-masker moeten dragen in de lift en als het aantal coronapatiënten op intensieve zorg toeneemt, kunnen de regels strenger worden.

“De regering wil kort op de bal spelen, ook omdat de toeristische sector het gevraagd heeft”, vertelt Kaat Hoornaert uit Roeselare die samen met haar man gasthof Osterthor uitbaat in Salzburgerland. “Mensen die nu willen boeken, willen ook weten waar ze aan toe zijn. Dus de mensen uit de sector moeten antwoorden kunnen geven”.