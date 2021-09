Nieuwe regels in Antwerpse bibliotheken: langere leentermijnen en geen boetes meer

In de toekomst komen er ook nog meer vernieuwingen die binnen een groot strategisch plan passen voor de bibliotheken. Die moeten nog meer een ontmoetingsplaats worden. "We merken dat de motivatie om een bib binnen te komen bij iedereen anders is. Mensen komen niet alleen voor ons materiaal, maar ook om op een fijne manier te werken of te studeren, of om vrienden te ontmoeten. Er zijn heel veel vormen van participatie in de bib en daar willen we op inzetten", besluit Bochem.