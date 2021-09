Opnames nieuwe fictiereeks gestart in Antwerpse diamantbuurt met Kevin Janssens in de hoofdrol

Vandaag was de eerste opnamedag voor de nieuwe fictiereeks Diamonds in het Antwerpse Diamantkwartier. Kevin Janssens is één van de hoofdrolspelers en hij draaide er vandaag al zijn eerste scènes. Diamonds is een reeks die gemaakt wordt voor Eén en Netflix door productiehuis De Mensen. Ze maken de reeks samen met het internationaal gerenommeerde Keshet International uit Israël.



Naast Kevin Janssens zijn er ook nog hoofdrollen voor Ini Massez, Robbie Cleiren, Jeroen Van der Ven, Marie Vinck en Els Dottermans. Ook heel wat Israëlische acteurs zoals Dudu Fisher, Yona Elian en Mendy Cahan zullen te zien zijn in de reeks. De regie van Diamonds is in handen van de Israëlische regisseur Rotem Shamir en Vlaamse filmregisseuse Cecilia Verheyden.