Oud DNA herschrijft vroege Japanse geschiedenis: moderne bevolking heeft drieledige genetische oorsprong

De vroegere, al lang bestaande hypothese stelde dat de Japanse bevolkingen op de belangrijkste eilanden een dubbele afstamming hebben: van de inheemse Jomon jagers-vissers-verzamelaars, die de Japanse eilanden bewoonden van zo'n 16.000 tot 3.000 jaar geleden, en later van de Yayoi boeren, die van het Aziatische vasteland migreerden en in Japan leefden van zo'n 900 v.C. tot 300 n.C.

In een nieuwe studie zijn nu echter 12 oude Japanse genomen gesequencet - genomen uit de beenderen van mensen die zowel voor als na de periode van de boeren leefden - en daaruit blijkt een latere instroming van Oost-Aziatische voorouders tijdens de keizerlijke Kofunperiode. Die duurde van zo'n 300 tot 700 n.C. en in die periode doet politieke centralisatie haar intrede in Japan.

"Onderzoekers komen meer en meer te weten over de culturen van de Jomon-, Yayoi- en Kofunperiode naarmate er meer en meer oude artefacten opduiken, maar voor ons onderzoek wisten we relatief weinig over de genetische oorsprong en de impact van de overgang naar landbouw en de latere fase van de staatvorming", zei de leider van het onderzoek Shigeki Nakagome.

"Nu weten we dat de voorouders uit elk van die stadia - verzamelen, landbouw en staatvorming - een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de voming van de hedendaagse Japanse bevolking. Kort gezegd, we hebben een volledig nieuw drieledig model van de Japanse genetische oorsprong, in plaats van het tweeledige vooroudermodel dat lange tijd aangenomen werd."

Nagakome is hoogleraar aan het Trinity College Dublin en hij werkt ook aan de Kanazawa Universiteit in Japan. Hij bracht een interdisciplinair team van onderzoekers van het Trinity College en verschillende Japanse universiteiten en andere instellingen samen voor de studie.