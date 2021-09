Parlement van Libië stemt eenheidsregering weg en dat doet twijfels rijzen over komende verkiezingen

Het is voorlopig niet duidelijk of dat vredesproces nu zelf in gevaar is. Het wantrouwen tussen politici in het oosten en het westen van Libië is erg groot. Toch is het de vraag of zij zin hebben in een nieuw conflict: het vorige leidde tot heel wat verwoestingen en slachtoffers, maar geraakte nooit uit een militaire impasse. Wel moeiden steeds meer buitenlandse machten -Turkije, Russische huurlingen en ook IS en Al Qaeda- zich in de gevechten.