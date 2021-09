23 schadelijke pesticiden aangetroffen in Belgische slaapkamers

Epidemiologische studies tonen een hoger risico op kanker en vruchtbaarheidsproblemen, vooral bij bewoners op het platteland. In 17 van de 21 stalen werden pesticiden aangetroffen die mogelijk de vruchtbaarheid verstoren of misvormingen veroorzaken bij ongeboren kinderen. In 1 op de 4 stalen is er sprake van mogelijk kankerverwekkende pesticiden. "Baby's kruipen overal op de vloer in hun slaapkamer. Op het platteland komen ze via stof continu in aanraking met hormoonverstorende of potentieel kankerverwekkende pesticiden. Dat is onaanvaardbaar", besluit Gommers.