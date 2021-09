Bevoorradingsproblemen veroorzaken vertraging bij 6 op de 10 bouwprojecten

Intussen blijven ook de prijzen van heel wat materialen stijgen, in sommige gevallen kunnen die tot een kwart duurder worden. De aannemers geven aan dat ze meer dan de helft van de prijsstijgingen uit eigen zak betalen, terwijl in 41 procent van de gevallen de factuur (deels) naar de klant gaat. Meer en meer bedrijven anticiperen ook op eventuele prijsstijgingen door gebruik te maken van flexibele tarieven. Zo werkt meer dan de helft nu met herzieningsclausules of met dagprijzen.