Vakbonden houden prikacties om te protesteren tegen privatisering zorg: "We vrezen besparingen op personeel en dienstverlening"

"Op dit ogenblik is er voor openbare woonzorgcentra geen duidelijkheid over de maatregelen die in de privé wel al zijn ingevoerd maar waarop wij als openbare woonzorgcentra nog steeds aan het wachten zijn. We zetten heel veel in op personeel, en op het maximaal mogelijke aantal dat aanwezig is op de werkvloer. En dat vinden we heel belangrijk", besluit Demulder.