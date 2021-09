Provincie Vlaams-Brabant investeert 500.000 euro in het WK Wielrennen: "Hopen op meer toerisme en grotere fierheid op Vlaams-Brabant"

De investering van de provincie Vlaams-Brabant lijkt nu al haar vruchten af te werpen. "We hebben tellers geplaatst langs het parcours van het WK om na te gaan wat het effect is op het fietstoerisme", vertelt Elst. "Zo zien we dat bij de Smeysberg in Huldenberg een pak meer fietsers passeren, normaal zijn er dat 700 per dag, nu zien we soms pieken van 2700 fietsers per dag."

Een ander effect van het WK wielrennen is dat er er meer logies zijn in hotels. "In de maand juli was er in de stad Leuven een bezettingsgraad van 50 procent, meer dan het gemiddelde in Vlaanderen. In het algemeen zien we in de brede regio een sterke stijging in het aantal overnachtingen."

Ook op lange termijn hoopt Toerisme Vlaams-Brabant op een effect van het WK. "Op voorhand hebben we gekeken naar andere steden en regio's waar het WK de afgeopen jaren is doorgegaan. Daar kwam nadien steeds een sterke stijging in het toerisme en daar hopen wij ook op", aldus Elst.