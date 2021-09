PZ Grensleie krijgt tijdens wegcontrole hulp van leerlingen autotechnieken

“Achteraf houden we een debriefing in de klas om de puntjes op de "i" te zetten”, aldus Knockaert. De bestuurders krijgen van de leerlingen een brochure mee met enkele opmerkingen. “Dat kan nuttig zijn, want de donkere maanden staan voor de deur en dan is een goede verlichting zeer belangrijk.” De leerlingen zagen de samenwerking goed zitten. “We controleren toch zo’n 20 lampjes en lichten die aan elke auto hangen, en op die manier leren we veel bij”, zegt één van hen. “Bij de meeste wagens moeten we overigens geen opmerking maken, een kapotte kentekenverlichting zijn we wel tegengekomen.”