Reizen naar de VS mag binnenkort terug: Antoine (90) verheugt zich op eerste ontmoeting met achterkleinkinderen

Vanaf 1 november zou het in principe kunnen want dan wordt het inreisverbod opgeheven en kan je als gevaccineerde Belg weer gewoon naar de VS. Maar Antoine zal nog wat langer geduld moeten hebben door de drukke agenda van zijn kleinkinderen in de States. “Ja, het ticket is nu geboekt voor mei ’22. Dan hebben zij daar ook vakantie en dan hebben we genoeg tijd om samen te spenderen. Hopelijk is die tijd mij gegund want op negentig jaar tel je eerder in dagen dan in jaren hé. Maar het wordt de schoonste reis van mijn leven, als ik dat nog zou mogen meemaken.”