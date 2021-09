Reizend kermisschooltje voor kleuters staat twee weken in Hasselt: “Naar school gaan is een kinderrecht”

Volgens de 5-jarige Taylor is leven en naar school gaan op de kermis een feest. “Mijn ouders hebben bootjes”, glundert ze. “Daar mag ik vaak in met mijn vriendjes van de foor. We leren elkaar nog beter kennen in het schooltje. Juf Annick is heel lief en leert ons mooie liedjes. Straks gaan we op uitstap naar de Japanse tuin.”

“Dat we altijd mooie schoolreisjes kunnen maken die op dat moment niet ver weg zijn, is een groot voordeel”, vervolgt juf Annick. “Namiddag gaan we op verkenning door een mooi stukje Hasselt: wandelen, spelen en picknicken in de Japanse tuin."