Weinig plek voor wielrenners om te plassen tijdens WK Wielrennen 

Wie van plan is om naar het WK wielrennen in Antwerpen of in Leuven te gaan kijken, zal in die steden geen schrik moeten hebben voor wielrenners die naast het parcours plassen. Hoe hoog de nood ook is, de renners mogen in stadszones geen toiletstops maken. Maar ook onderweg is de plek om te plassen beperkt, want er wordt veel volk verwacht langs het parcours.

"In Antwerpen starten we in het centrum. Daar zal dus geen plaats zijn voor de renners om hun behoefte te doen. Aan de havenkant zullen er wel wat mogelijkheden zijn, maar in de stadscentra van Antwerpen en Leuven, waar de renners eindigen, is er geen plaats om te plassen aan de kant. Daar moeten de renners rekening mee houden", vertelt parcoursbouwer Wim Van Herreweghe.

De organisatie raadt de renners aan om hun behoefte pas te doen in landelijke zones waar er minder mensen naast het parcours staan. "Ik raad de renners dus aan op voorhand niet te veel koffie te drinken!" (lacht)