Slachtoffer en hulpverlener ontmoeten elkaar 10 jaar na de Pukkelpopstorm: "We hebben een band samen"

Sarah De Schryver uit Erpe-Mere raakte zwaargewond tijdens de storm. Ze kwam onder een omgewaaide boom terecht en had geen gevoel meer in haar benen. Ze bleef na het ongeval de hele tijd bij bewustzijn en herinnert zich nog goed dat een verpleger zich meteen over haar ontfermde en bij haar bleef tot ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Sarah wilde hem daar altijd al voor bedanken, maar ze had geen naam of ander aanknopingspunt. Tijdens haar getuigenis over de storm bij Radio 2 deed ze een oproep en met succes. Ze kwam te weten dat Bruno, een verpleger die op de spoeddienst van het ziekenhuis in Brugge werkt haar redder in nood was. En intussen hebben ze elkaar ontmoet, op een terrasje in Brugge.