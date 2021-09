Sofie Wilmès legt in New York bloemen neer voor Belgisch slachtoffer van de aanslag uit 2017

Eind volgende maand wordt in de Amerikaanse stad New York een gedenkplaat onthuld voor de slachtoffers van een terroristische aanslag in 2017. Ann-Laure Decadt uit Oostnieuwkerke bij Staden was één van de acht dodelijke slachtoffers. Twee andere Belgen raakten zwaargewond. De jonge mama was 31 toen ze stierf bij de aanslag met een pick-up-truck. De familie van Ann-Laure heeft mee inspraak gekregen om de gedenkplaat te ontwerpen, zegt haar zus Justine. Ze vertelde er vanmorgen over bij Jens in Start je Dag.