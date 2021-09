"Staatsgreep is mislukt in Soedan", volgens de lokale staatsmedia

Mogelijk heeft de poging tot staatsgreep te maken met de nakende uitlevering van ex-president al-Bashir aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat zoekt hem wegens de genocide in de westelijke regio Darfoer meer dan 15 jaar geleden. De huidige regering onderhandelt met het strafhof over die uitlevering, maar het is nog niet zeker of die er ook komt. In eigen land is Bashir al wel veroordeeld tot een celstraf wegens wreedheden onder zijn regime (1989-2019).