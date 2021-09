Vallen wolven mensen aan? En hebben ze natuurlijke vijanden? Jouw vragen beantwoord

De recente wolvenaanvallen verhitten de gemoederen in Vlaanderen. Vrijdag organiseert een jonge boer uit Oudsbergen een fakkeltocht tegen de roofdieren. Jeroen Denaeghel, woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos, wordt dan weer bedreigd met de dood. Is de angst voor de wolf terecht? Overspoelen ze straks onze bossen, en geraken we er ooit weer van af? We legden jouw vragen voor aan Koen Van Muylem van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek tijdens onze #steljevraag.