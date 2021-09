Student die zaterdagavond op straat werd gevonden in Gent, is niet langer in levensgevaar

Zowel de studentenvereniging Politeia als de familie van de student deden al een oproep naar mogelijke getuigen om zich te melden. "Iemand die hem gezien heeft of iets gehoord heeft, elke tip is goud waard op dit ogenblik. We tasten nog in het duister. Elke tip is van goudwaarde. We hopen op goed nieuws, dat is het belangrijkste op dit moment", aldus een nonkel van de student.