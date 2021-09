Succesvolle toeristische zomer voor Hasselt: "Beter dan in Gent en Antwerpen"

Hasselt lanceerde onlangs een nieuwe toeristische campagne ‘Hasselt Smaakmaker Spraakmaker’, in de hoop meer toeristen naar de stad te lokken met inspirerende ambassadeurs. De campagne blijkt een voltreffer te zijn. Schepen van Toerisme Rik Dehollogne (N-VA) is dan ook heel enthousiast: "Het was een topzomer. De bezettingsgraad van de hotels lag zelfs hoger dan de kunststeden Gent en Antwerpen, en het evenaarde bijna dat van de kust. Dat is toch wel een heel geslaagd seizoen voor Hasselt!"