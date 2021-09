Unizo-topman: “Vlaamse KMO’s werven vaker buitenlanders aan dan Belgen uit een ander gewest”

Hij geeft een voorbeeld in het kader van “maak werken lonend”:”Er is een voorstel van de Vlaamse regering om mensen met een lager loon een jobbonus te geven om hen te motiveren om aan de slag te gaan. Je zou dat geld beter investeren in extra kinderopvang en hoger kindergeld. Want de jobbonus is al gerealiseerd door de recente verhoging van de minimumlonen."