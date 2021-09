Erg hoge vaccinatiegraad bij leerkrachten en middelbare scholieren: "Cijfers verantwoorden verdere versoepelingen"

In Vlaanderen koos 83 procent van de 12- tot 17-jarigen voor een eerste prik, 76 procent is al volledig gevaccineerd. Er zijn ook middelbare scholieren die ouder zijn dan 17. Als we hen erbij nemen, daalt de vaccinatiegraad: 77 procent kreeg al een eerste prik en 68,5 procent is volledig gevaccineerd.