Verenigingsleven Hoeilaart gaat tien dagen op slot voor -12 jarigen: "Aantal coronabesmettingen stijgt sterk" 

"Vorige week vrijdag is een klas van zeeklassen teruggekomen. Daar zijn enkele kinderen besmet geraakt. Afgelopen weekend was er ook het Druivenfestival in onze gemeente, en dat was een accelerator van de verspreiding", vertelt Vandenput. "Het is een strenge beslissing, maar wel één die nodig is. Op korte tijd is het aantal besmettingen sterk omhooggegaan binnen deze leeftijdsgroep. De kinderen zijn bovendien nog niet gevaccineerd. We willen een verdere verspreiding proactief tegenhouden, en hebben daarom deze moeilijke beslissing genomen."

Hoeveel kinderen er precies een coronabesmetting hebben opgelopen, is nog niet duidelijk. "De cijfers daarover moeten nog binnenkomen, maar het gemeentebestuur, de scholen en het CLB volgen de situatie op de voet op." Twee klassen van lagere school Het Groene Dal zijn in volledige quarantaine moeten gaan.

De nieuwe maatregel voor kinderen onder de 12 jaar geldt alvast tot en met zondagavond 3 oktober. "Op 1 oktober volgt een evaluatie. Als uit de cijfers blijkt dat er toch minder besmettingen zijn vastgesteld, kunnen we misschien al vroeger versoepelen. Het is nu evenwel te vroeg om daarover te beslissen. Wie na de eerste test een negatief resultaat heeft, moet bovendien sowieso nog een quarantaine doorlopen en een tweede negatieve test kunnen voorleggen."