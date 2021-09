Voor het eerst je geld beleggen? Financieel journalist Ewald Pironet geeft je praktische tips om aan de slag te gaan

Is mijn spaarboekje dan niet goed genoeg?

Je kunt je geld op een spaarboekje zetten, maar we weten allemaal dat dat vandaag niet veel opbrengt. “Amper 0,11 procent is nu de wettelijk verplichte minimumrente. Als je rekent op een inflatie van 2%, maak je dus netto elk jaar verlies”, zegt Ewald Pironet.

Toch zijn er ook voordelen aan dat spaarboekje. Allereerst: je geld is beschermd tot 100.000 euro per bank, per hoofd. En als je plots met een grote kost geconfronteerd wordt, kun je meteen aan je geld.



Als vuistregel geldt dat je best 6 lonen opzijzet op je spaarboekje. Dat mag uiteraard ook meer zijn, alles hangt af van jouw persoonlijke situatie. Zorg dat je een bedrag hebt klaarstaan voor onvoorziene gevallen: een kapotte wasmachine of auto, een ziekenhuisopname of een ontslag.

Spreid je investeringen

De eerste logische stap als je wil beleggen: maak een afspraak bij je bank. "Jazeker, je kunt ook via andere kanalen beleggen", zegt Pironet. "Via een financiële instelling op het internet bijvoorbeeld. Maar als het jouw eerste keer is, praat dan om te beginnen eens met je bankier." Als je aandelen wil kopen en verkopen heb je sowieso een depositorekening nodig.

Beleggen in aandelen is dankzij het internet eenvoudiger dan ooit, vindt Pironet. “Je weet ook veel meer dan ooit over de bedrijven waarvan je aandelen koopt. Maak wel de goede keuze: kies voor aandelen waar je je goed bij voelt. Weet wat je wel en niet wil kopen.”

Maar een nog veel belangrijker advies: spreid je investering. “Leg niet al je eieren in één mand. Door je geld te spreiden over zo'n 10 à 15 verschillende aandelen zit je safe. Spreid daarenboven je investering ook in de tijd: je koopt beter om de maand (of drie maanden) een kleinere hoeveelheid aandelen, dan heel veel aandelen in één keer.”

Beleggingsfonds en -kosten

De kans is groot dat je bankier jou een beleggingsfonds zal aanraden, zegt Pironet. “Banken bieden heel veel van die fondsen aan, met een 'selectie' aan aandelen voor jou. Er bestaan duizenden van die korven, waar allerlei bedrijven deel van uitmaken.”

Maar pas op: aan beleggingen zijn er kosten verbonden. “Banken zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Ze beheren het fonds, maar vragen daarvoor in ruil instap-, beheers- en uitstapkosten. En die kunnen hoog oplopen. Soms heb je 10% rendement maar 5% kosten, dat halveert meteen je winst. Soms zijn de kosten zelfs hoger dan je rendement.”

Holdings: een goed alternatief

Wil je die hoge bankkosten vermijden, dan is investeren in een holding een goede optie, weet Pironet. “Holdings zijn bedrijven die aandelen uitgeven, maar die zelf niets produceren. Het enige wat ze doen is aandelen kopen van andere bedrijven, met de bedoeling hun kapitaal te vergroten. Meestal zit er achter zo’n holding een rijke familie, denk maar aan de holding GBL van de familie Frère.”

De holding werft financiële specialisten aan die het vermogen moeten doen aangroeien. “Als jij er aandelen van koopt, profiteer je dus mee van de manier waarop de holding zijn geld investeert”, zegt Pironet. “Hun spreiding zit uitstekend én je hoeft de hoge kosten van het beleggingsfonds niet te betalen."

Het enige wat je moet doen is geloven in de holding en de gevolgde strategie. "Je kunt je perfect zelf informeren: ze hebben allemaal een website waar ze hun aanpak uit de doeken doen."

Waarin investeer je als beginneling beter niét?

Obligaties en kasbons waren vroeger heel populair. “Maar omdat de rente tegenwoordig zo laag staat, brengen ze helemaal niks op. Op dit moment zijn ze dus absoluut geen goede investering”, stelt Pironet.

En de beleggingshype van het moment, de bitcoin dan? “Dat vind ik niet beleggen, maar gokken. Dat is casino”, voelt Pironet aan. “Ik zou het beginnende beleggers niet aanraden. Staar je niet blind op de succesverhalen in de krant, er zijn ook veel mensen die al hun geld kwijtraken.”