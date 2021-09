Werelddementiedag: "Mijn mama kreeg de diagnose op haar 55ste, na een periode van onduidelijkheid en twijfel"

Vandaag is het Werelddementiedag. In de geheugenkliniek ZNA Hoge Beuken in Hoboken worden mensen met dementie of jongdementie én hun begeleiders daarom vandaag in de bloemetjes gezet. Anouck de Bruijn uit Kontich haar mama kreeg de diagnose jongdementie toen ze net 55 was geworden. Ze deed haar verhaal bij Radio 2 Antwerpen.