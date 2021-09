Zomer van bosbranden op noordelijk halfrond veroorzaakt recorduitstoot broeikasgassen

In juli en augustus hebben in het westen van Noord-Amerika grote bosbranden gewoed die verschillende Canadese provincies, de Pacific Northwest - het gebied in het noordwesten dat grenst aan de Stille Oceaan - en Californië hebben getroffen. De zogenoemde Dixie-brand die in het noorden van Californië woedde, is nu een van de grootste ooit in de geschiedenis van de staat. De verontreiniging die het gevolg was van de aanhoudende en intense brandactiviteit tastte de luchtkwaliteit voor duizenden mensen in de regio aan.

Bij de bosbranden in het Noordpoolgebied kwam tussen juni en augustus 2021 66 megaton CO2 vrij, de geraamde CO2-uitstoot door bosbranden in Rusland van juni tot augustus bedroeg 970 megaton. De hevige branden in Siberië vallen samen met hogere temperaturen en een verminderde vochtigheid van de bodem in de regio.