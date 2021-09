Zwarte lijst voor huurders die sociale woning beschadigen of verwaarlozen

Huurders van sociale woningen, die overlast veroorzaken of hun woning beschadigen of verwaarlozen, zullen vanaf 2023 op een zwarte lijst terechtkomen. De huurders zullen dan tijdelijk geen sociale woning meer kunnen huren. Dat schrijft het Laatste Nieuws. Vorig jaar zijn in Vlaanderen enkele honderden van de in totaal 170.000 sociale huurders uit hun woning gezet.