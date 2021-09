Vrijwilligers van vaccinatiecentra in Torhout en Gistel bedankt met vlucht boven West-Vlaanderen

In de vaccinatiecentra in Gistel en Torhout samen waren er zo'n 600 vrijwilligers aan de slag. In samenspraak met de verantwoordelijken van het vaccinatiecentrum besliste Marc om een soort tombola te organiseren om de winnaars uit te loten voor de luchtdoop. Uiteindelijk zijn er nu 3 vrijwilligers uit de bus gekomen voor Gistel en 3 voor Torhout. De vrijwilligers uit Torhout waren gisteren als eerste aan de beurt.

"Voor de vlucht zijn we vertrokken in Oostende van op de Noordzee Vliegclub om dan een uurtje over onze provincie te vliegen. We zijn van Oostende naar Knokke gevlogen en dan richting Brugge getrokken. Daar hebben we even gezocht naar het WK wielrennen, maar van op zo'n hoogte is dat niet evident. Het was fantastisch mooi weer en een prachtige dag voor iedereen."