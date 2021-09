Aantal studenten dat bijstudeert stijgt aan West-Vlaamse hogescholen

Bij Vives merken ze nog een andere trend in de nasleep van de coronacrisis: steeds meer studenten combineren er hun opleiding met een job. "In periodes waarin het economisch minder gaat, zie je dat veel mensen gaan nadenken over hun professionele toekomst en kiezen om een nieuwe richting in te slaan", zegt Frank Devos van Vives. "Tijdens corona is een aantal werknemers ontslagen of was er minstens wat onzekerheid in een aantal sectoren. Veel van die mensen hebben nu blijkbaar beslist hun leven een nieuwe wending te geven."