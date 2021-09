Acteur Willie Garson, Stanford Blatch uit "Sex and the city", overleden

Willie Garson viel op als de loslippige boekingsagent Stanford Blatch, de beste vriend en vertrouwenspersoon van Carrie Bradshaw. Garson speelde mee in de zes seizoenen van "Sex and the city", die liepen van 1998 tot 2004. Hij speelde ook mee in de twee "Sex and the city"-films en maakt ook zijn opwachting in "And just like that...", het langverwachte vervolg op de reeks.

Zender HBO, die "Sex and the city" maakte, noemt Garson in een mededeling "een licht voor iedereen in zijn universum". "De familie van "Sex and the City" heeft een van haar leden verloren", schrijft producer Michael Patrick King. "Zijn geestdrift en zijn toewijding waren elke dag aanwezig bij de opnames van "Just like that". Hij was er, gaf alles, zelfs terwijl hij ziek was." Actrice Cynthia Nixon, Miranda Hobbes in de reeks, schrijft op Twitter: "Hij was eindeloos grappig op het scherm en in het echte leven. Hij was een bron van licht en vriendschap."