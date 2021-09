Actrice Uma Thurman vertelt over abortus toen ze 15 was uit boosheid over nieuwe wet: "Moeilijke maar juiste beslissing"

De Amerikaanse actrice Uma Thurman (51) heeft nu haar persoonlijke ervaring gedeeld in een column in de krant Washington Post, "in de hoop dat ik de controverse kan afleiden van de kwetsbare vrouwen voor wie deze wet onmiddellijk gevolgen heeft." Ze vertelt over haar eigen abortus die ze onderging op haar 15e. Ze was net begonnen met acteren en schraapte de eindjes bij elkaar in Europa, toen ze onbedoeld zwanger werd van een oudere man.

Thurman overwoog om het kind te houden, maar tegelijk had haar relatie geen overlevingskansen. Ze beschrijft hoe haar vader en haar moeder, die toen ernstig ziek was, met haar de moeilijkheden bespraken over het opvoeden van een kind als tiener, in je eentje. "We beslisten als familie dat ik er niet mee kon doorgaan, en dat zwangerschapsafbreking de juiste keuze was. Mijn hart was hoe dan ook gebroken."