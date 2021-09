Afkeer van kinderen voor broccoli ligt mogelijk aan microben in hun mond

Een enzym is een organische katalysator die bepaalde chemische reacties veroorzaakt, het microbioom is het geheel van micro-organismen dat op een bepaalde plaats leeft - in dit geval in de mond.

Eerdere studies hadden al uitgewezen dat verschillende volwassenen verschillende niveaus van dit enzym in hun speeksel hebben, maar of dit ook bij kinderen het geval was, en of dat hun voorkeur voor bepaalde voedingsmiddelen beïnvloedde, was niet geweten.

Damian Frank, een onderzoeker bij het Australische nationale wetenschappelijke agentschap CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) heeft nu met een aantal CSIRO-collega's de verschillen onderzocht in de productie van de vluchtige verbindingen in het speeksel van kinderen en hun ouders, en hoe dat een invloed heeft op hoe ze tegenover kool staan.