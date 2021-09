Burgemeester Alken wil een stukje van Wellen kopen of ruilen: "Degoutant", reageert Wellense burgemeester

Dat laatste voorstel schiet bij de burgemeester van Wellen Els Robeyns in het verkeerde keelgat. Penxten wil namelijk een stuk van Wellen, zodat Kortessem wel aan Alken grenst en een fusie zónder Wellen mogelijk wordt. "Dit is plat opportunisme en valt alleen maar te vergelijken met koehandel", reageert een woeste Robeyns bij Radio 2 Limburg. "Het is duidelijk dat hier niet gedacht wordt aan de voordelen die een fusie kan hebben voor de bewoners van Wellen, zoals een betere dienstverlening en een betere gemeentestructuur. We zien nu zwart op wit waar fusies vandaag de dag over gaan: politiek gewin. Voor mij is het duidelijk: ik zet de bewoners van Wellen niet in de uitverkoop. Zolang ik burgemeester ben, zal er geen stuk grond van Wellen verkocht worden."