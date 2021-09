Veel minder bankautomaten van de vier grootbanken tegen 2025, maar wel beter verspreid

"We betalen meer elektronisch waardoor we minder cash nodig hebben", zegt Kris De Ryck, CEO van Batopin, een alliantie voor geldautomaten van de vier grootbanken. "En we bankieren alsmaar meer mobiel waardoor er bankkantoren verdwijnen. Op dit moment zijn de automaten sterk gekoppeld aan die kantoren waardoor de automaten niet goed gespreid zijn. Vandaag staat 82 procent van de automaten van de grootbanken op minder dan 1 kilometer van elkaar. Bij de helft gaat het zelfs om amper 185 meter. "Waar er nog veel kantoren zijn, is er een overaanbod aan automaten. Elders zijn er geen automaten meer."

Met bankneutrale automaten wil Batopin dit onevenwicht wegwerken. Tegen 2025 zullen er in totaal 2.200 nieuwe automaten verschijnen, een pak minder dan de ruim 5.000 die er nu zijn van de 4 grootbanken. Maar ze garanderen wel dat door een betere spreiding bijna 98,79 procent van de bevolking een geldautomaat binnen een straal van 5 km van zijn woning zal hebben. Dat is vergelijkbaar met de huidige dekkingsgraad van 98,66 procent.