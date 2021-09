BEKIJK - Kangoeroe ontsnapt in Zonhoven

Het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen kreeg intussen al verschillende meldingen binnen over een ontsnapte kangoeroe die vrolijk rondhopt in Zonhoven. Maar het centrum wacht voorlopig af om het dier te vangen. Zolang de kangoeroe in open gebied zit, is het namelijk moeilijk om hem te onderscheppen. Het is nu wachten tot het dier zich vastloopt in bijvoorbeeld een omheinde weide of op een bedrijventerrein.