BeleefTV in woonzorgcentrum Halle helpt bewoners geheugen te trainen en herinneringen te delen

"We willen dat alle bewoners iets hebben aan het toestel”, gaat Delodder verder. “De televisie is mobiel en kan gekanteld worden. Verschillende afdelingen zullen er gebruik van maken. Elk kwartaal komen er ook updates met nieuwe inhoud zodat de televisie zal blijven boeien.” Het toestel kostte 11.000 euro en het is een van de eersten die opduikt in een woonzorgcentrum in de buurt.