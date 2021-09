Boze handelaars bezorgen elke dag rouwbrief aan stadsbestuur Sint-Niklaas "Verkeersingrepen worden onze doodsteek"

Het geduld van de handelaars is op en daarom protesteren ze nu door elke dag een rouwbrief in de brievenbus van het stadhuis te steken. Daarop staat een handelszaak die dreigt te moeten sluiten. Burgemeester Lieven Dehandschutter (NV.A) begrijpt hun bezorgdheid, maar stelt hen gerust: "De bereikbaarheid wordt nu bemoeilijkt door het doorgaand verkeer, door mensen die de stad van noord naar zuid doorkruisen, zonder iets te doen daar. Daardoor ontstaan eindeloze files. Het is net de bedoeling om de bereikbaarheid in de stadskern te verbeteren. We begrijpen de onrust, en we willen in dialoog blijven gaan. Net omdat we finaal allemaal hetzelfde doel nastreven: een aantrekkelijke, leefbare en bereikbare binnenstad."