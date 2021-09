Supportersclub viert brons van Alec Segaert in café De Kluisberg in Lendelede

Het café aan de rand van Lendelede heeft een traditie te verdedigen. Jarenlang was dit het clublokaal van de Groeningespurters, kampioenen als Stijn Devolder, Jurgen Van den Broeck en Frank Vandenbroucke kwamen vroeger geregeld over de vloer. “We zijn blij dat we eindelijk nog eens een grote belofte hebben in de gemeente. Hij heeft al enkele mooie resultaten behaald dit jaar: Europees kampioen tijdrijden in Trentino 2 weken geleden, brons op het WK tijdrijden vandaag in Brugge. Dat belooft voor de komende jaren”, zegt cafébazin Sofie Bruneel. Vorig jaar richtte ze een supportersclub op voor de jonge renner, ondertussen zijn er al zo’n 200 lidkaarten verkocht.