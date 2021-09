Na hotels ook campings zo goed als volzet voor WK Wielrennen

In Overijse is er bij Camping Druivenland, dat op zo'n 350 meter van het WK-parcours ligt, geen enkel plekje meer vrij. Volgens campinguitbater Herman Reynaerts is dat niet zo ongewoon, omdat er sinds de coronacrisis camperen in de lift zit en al meer Vlamingen een plaatsje boeken. "Als daarbij het WK Wielrennen komt, is het al snel volgeboekt", zegt hij. "Gasten hebben sinds eind vorig jaar al een plaats of een verblijf geboekt en veel kampeerterreinen met toeristische plaatsen hier in de buurt zijn er niet.”