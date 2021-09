China zal geen steenkoolcentrales meer bouwen in het buitenland, belangrijke stap in strijd tegen klimaatopwarming

China bouwde de voorbije jaren steenkoolcentrales in het buitenland of investeerde in de bouw ervan, in het kader van het grote Chinese infrastructuurproject Belt and Road Initiative, een 21e-eeuwse versie van de Zijderoute. Onder meer in Indonesië en Vietnam werden zulke steenkoolcentrales gebouwd.

Maar de bouw van die centrales is omstreden, want ze stoten erg veel CO2 uit. China kwam dan ook steeds meer onder druk te staan om er mee op te houden. Ze zijn een grote rem op het halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

In zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die overigens opgenomen was - Xi is niet naar New York afgezakt maar in China gebleven, kondigde de Chinese president aan wat al een tijdje verwacht werd: China zal geen steenkoolcentrales meer bouwen in het buitenland. China zal ontwikkelingslanden daarentegen "meer steunen in de ontwikkeling van groene en koolstofarme energie", zei Xi.