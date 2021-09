Chinese vastgoedgigant Evergrande probeert gemoederen te bedaren: "We hebben akkoord om schuld af te lossen"

Evergrande heeft 200.000 mensen in dienst, is in meer dan 280 Chinese steden aanwezig en heeft naar eigen zeggen indirect voor 3,8 miljoen Chinese banen gezorgd. Het is voornamelijk een projectontwikkelaar, maar koopt al meer dan tien jaar op grote schaal.

Evergrande mag dan wel geen bank zijn zoals Lehman Brothers destijds, maar een faillissement zou ingrijpende gevolgen hebben voor China's economie, zowat de belangrijkste groeimotor van de wereldeconomie. Het is veelzeggend dat het bedrijf deskundigen heeft ingehuurd van het financiële dienstverleningsbedrijf Houlihan Lokey, dat ook adviseerde bij de herstructurering van Lehman Brothers.

Huisvesting is een belangrijke component van de Chinese economie, en net zoals de Belg heeft ook de Chinees een baksteen in de maag. Er wordt al jaren gewaarschuwd voor het uiteenspatten van de Chinese vastgoedbubbel. Een faillissement van Evergrande kan de dominostenen in beweging zetten en dreigt ook de interne stabiliteit van China in gevaar te brengen.

Er zijn signalen dat de Chinese regering precies daarom nu toch bereid zou zijn om in te grijpen en de schade te beperken. Maar het probleem dateert niet van gisteren. Evergrande verkeert al geruime tijd in grote financiële problemen. De autoriteiten in Peking beseffen dat dit maar het topje van de ijsberg is. Verwacht wordt dat zij nu met de grote bezem de vastgoedsector zullen aanpakken, om een herhaling van dit scenario te vermijden.